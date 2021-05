RED BULL E ISLAND PRESENTANO “Red Bull 64 Bars, the album” anticipato dal freestyle inedito di Gemitaiz e Carl Brave (Di lunedì 3 maggio 2021) REDBull e ISLAND RECORDS PRESENTANO RED Bull 64 Bars, THE album: il progetto discografico, manifesto della scena rap italiana in uscita venerdì 28 maggio su tutte le piattaforme digitali. L’album, che comprenderà 10 brani inediti, è anticipato dalla traccia inedita in uscita il 6 maggio con Gemitaiz al microfono e Carl Brave alla produzione. I brani di RED Bull 64 Bars, THE album nascono dall’incontro fra artisti di mondi sonori diversi: una sfida creativa che vede protagoniste coppie formate da un beatmaker e un MC che creano 64 barre dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) REDRECORDSRED64, THE: il progetto discografico, manifesto della scena rap italiana in uscita venerdì 28 maggio su tutte le piattaforme digitali. L’, che comprenderà 10 brani inediti, èdalla traccia inedita in uscita il 6 maggio conal microfono ealla produzione. I brani di RED64, THEnascono dall’incontro fra artisti di mondi sonori diversi: una sfida creativa che vede protagoniste coppie formate da un beatmaker e un MC che creano 64 barre dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ...

