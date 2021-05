Recovery: Meloni incontra Endas, Pnrr contribuisca a rilancio sport (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato questa mattina il presidente nazionale dell’Ente di promozione sportiva Endas (Ente nazionale democratico di azione sociale e sportiva ), Paolo Serapiglia. Al centro del colloquio, “come sempre cordiale e costruttivo, per il bene del Paese e di un settore che è stato colpito duramente dall’emergenza sanitaria e dalle misure restrittive volute dai Governi Conte e Draghi, il sistema sportivo italiano, la ripresa di tutte le attività ed il rilancio dello sport di base”. Meloni e Serapiglia -riferisce una nota- hanno anche affrontato un altro delicatissimo tema: la politica del Recovery Plan e le risorse destinate allo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, hato questa mattina il presidente nazionale dell’Ente di promozioneiva(Ente nazionale democratico di azione sociale eiva ), Paolo Serapiglia. Al centro del colloquio, “come sempre cordiale e costruttivo, per il bene del Paese e di un settore che è stato colpito duramente dall’emergenza sanitaria e dalle misure restrittive volute dai Governi Conte e Draghi, il sistemaivo italiano, la ripresa di tutte le attività ed ildellodi base”.e Serapiglia -riferisce una nota- hanno anche affrontato un altro delicatissimo tema: la politica delPlan e le risorse destinate allo ...

