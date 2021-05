Recovery. Gentiloni: "Europa torna a crescere, ripresa forte anche in Italia" (Di lunedì 3 maggio 2021) "Il vento di ripresa potrebbe anche esser più forte del previsto", ma "la sfida sarà la qualità di questa crescita: se sarà sostenibile e se sarà duratura, non sarà solo un rimbalzo post crisi" spiega il Commissario Ue Leggi su rainews (Di lunedì 3 maggio 2021) "Il vento dipotrebbeesser piùdel previsto", ma "la sfida sarà la qualità di questa crescita: se sarà sostenibile e se sarà duratura, non sarà solo un rimbalzo post crisi" spiega il Commissario Ue

tfabiani2 : RT @RaiNews: Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni - RaiNews : Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni - parlarne_serve : @Yoda15271485 Da ex presidente RAI non fa una piega. Fa il paio con quando ha detto che il recovery è stato merito di Gentiloni - CaleEuropaEdic : ?? Commissario UE Gentiloni/Italia:'Per il Paese è un’occasione unica per liberarsi da una cappa ventennale di bassa… - FASIbiz : #RecoveryPlan a Bruxelles entro fine settimana. Ma l'approvazione non sarà rapida. Nonostante il confronto serrato… -