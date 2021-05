Real Madrid, tegola per Zidane in vista del Chelsea: Varane di nuovo out (Di lunedì 3 maggio 2021) Raphael Varane si è procurato un infortunio muscolare contro l’Osasuna e non ci sarà contro il Chelsea in Champions League tegola per il Real Madrid e Zinedine Zidane in vista del ritorno di Champions League contro il Chelsea. I Blancos dovranno, infatti, fare ancora a meno di Raphael Varane. Il difensore francese si è infortunato sabato contro l’Osasuna e oggi il club spagnolo ha reso nota l’entità del problema fisico. «Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Raphaël Varane dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo abduttore destro. In attesa di evoluzione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Raphaelsi è procurato un infortunio muscolare contro l’Osasuna e non ci sarà contro ilin Champions Leagueper ile Zinedineindel ritorno di Champions League contro il. I Blancos dovranno, infatti, fare ancora a meno di Raphael. Il difensore francese si è infortunato sabato contro l’Osasuna e oggi il club spagnolo ha reso nota l’entità del problema fisico. «Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Raphaëldai servizi medici del, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo abduttore destro. In attesa di evoluzione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

