Real Madrid, che guaio: Varane si ferma, salta Chelsea e Siviglia (Di lunedì 3 maggio 2021) Madrid (Spagna) - Guai per il Real Madrid che affronterà mercoledì a Londra il Chelsea nel ritorno della semifinale di Champions League ( il match dell'andata si è chiuso 1 - 1 ) mentre domenica ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021)(Spagna) - Guai per ilche affronterà mercoledì a Londra ilnel ritorno della semifinale di Champions League ( il match dell'andata si è chiuso 1 - 1 ) mentre domenica ...

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - MCalcioNews : Raiola spaventa lo United: 'Pogba al Real Madrid? Zidane è il suo idolo' - MatteoSorrenti : @MarianoLimatola @mau_vit Un'emozione che ho vissuto in parte al gol di Dries con il Real Madrid... soprattutto la… - BarosKibe : @BahajjAhmed @KTNNewsKE Ubashiri wangu ni: UCL final: Manchester City vs Real Madrid UEFA Europa league: Manchester… - guesu126 : Comunque Domenica si guarda una sola partita, decisiva, fondamentale, per il campionato. Real Madrid-Siviglia -