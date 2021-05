Rapina alla stazione di servizio | la ' pericolosa' reazione dell' automobilista

paoloangeloRF : Castelleone, hanno 13 e 17 anni gli autori della tentata rapina alla stazione - cremaonline : #Castelleone. Denunciati dai #carabinieri due #cremaschi di 13 e 17 anni per la tentata rapina alla stazione ferrov… - valeriotwdi2 : RT @ultimenotizie: Nella serrata di ieri un 17enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alla gamba destra nel corso di un tentativo di ra… - ultimenotizie : Nella serrata di ieri un 17enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alla gamba destra nel corso di un tentativo… - Cremonaoggi : Castelleone, hanno 13 e 17 anni gli autori della tentata rapina alla stazione #cremona #cremoaoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina alla

Un automobilista sta mettendo benzinasua auto in una stazione di servizio quando viene affiancato da un camioncino guidato da alcuni malintenzionati. E' un tentativo dima l'uomo reagisce istintivamente spruzzando la benzina ......commesso unaai danni di una farmacia del centro. Il giovane, con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione nell'attività e si è fatto consegnare l'incasso per poi darsi...Un automobilista sta mettendo benzina alla sua auto in una stazione di servizio quando viene affiancato da un camioncino guidato da alcuni malintenzionati. E’ un tentativo di rapina ...Identificati gli autori della tentata rapina a un ragazzo alla stazione di Castelleone: hanno 13 e 17 anni Castelleone (Cremona), 3 maggio 2021 - Hanno cercato di portargli via il monopattino elettric ...