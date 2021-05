Rai: M. Di Maio (Iv), ‘azienda ha pagato o no società Lussemburgo?’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “La domanda è semplice: la Rai ha pagato o no una società lussemburghese per il servizio su Piaggio e Alitalia?”. Così Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito dell’interrogazione presentata da Iv su una puntata della trasmissione Rai Report andata in onda nel novembre dello scorso anno. “Penso di no e spero di no. Ranucci può confermarlo?”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “La domanda è semplice: la Rai hao no unalussemburghese per il servizio su Piaggio e Alitalia?”. Così Marco Di, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito dell’interrogazione presentata da Iv su una puntata della trasmissione Rai Report andata in onda nel novembre dello scorso anno. “Penso di no e spero di no. Ranucci può confermarlo?”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

