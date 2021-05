Rai, Italia viva accusa Report: “Chiarisca se versò 45mila euro per servizi contro Renzi”. Ranucci: “Solo fango, il dossier è un falso” (Di lunedì 3 maggio 2021) Proprio nel giorno in cui Report trasmetterà su Rai3 il servizio anticipato in esclusiva da Il Fatto Quotidiano sull’incontro avvenuto tra Matteo Renzi e Marco Mancini del Dis nel dicembre 2020, Italia viva avanza pesanti accuse contro il programma d’inchiesta guidato da Sigfrido Ranucci. Il deputato Luciano Nobili, si legge in una nota del partito, ha presentato un’interrogazione parlamentare per sapere se la Rai abbia pagato per conto della trasmissione una “presunta fattura da 45mila euro ad una società lussemburghese per confezionare servizi contro Renzi“. Nobili fa diverse domande, tira in ballo un servizio sui rapporti tra Renzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Proprio nel giorno in cuitrasmetterà su Rai3 ilo anticipato in esclusiva da Il Fatto Quotidiano sull’inavvenuto tra Matteoe Marco Mancini del Dis nel dicembre 2020,avanza pesanti accuseil programma d’inchiesta guidato da Sigfrido. Il deputato Luciano Nobili, si legge in una nota del partito, ha presentato un’interrogazione parlamentare per sapere se la Rai abbia pagato per conto della trasmissione una “presunta fattura daad una società lussemburghese per confezionare“. Nobili fa diverse domande, tira in ballo uno sui rapporti tra...

CarloCalenda : Hai ragione Giuseppe. Questa RAI politicizzata. Mannaggia a come hanno fatto le nomine. Saranno stati dei Vulcanian… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - LegaSalvini : PRIMO MAGGIO, SALVINI: “UN CANTANTE DI SINISTRA LITIGA COI VERTICI RAI DI SINISTRA...” “Un cantante di sinistra li… - sabrinatehilim : RT @francotaratufo2: Rai, Italia viva accusa Report: “Chiarisca se versò 45mila euro per servizi contro #Renzi”. #Ranucci: “Solo fango, il… - francotaratufo2 : Rai, Italia viva accusa Report: “Chiarisca se versò 45mila euro per servizi contro #Renzi”. #Ranucci: “Solo fango,… -