Rai, il presidente della Camera Fico: "Basta lottizzazioni, anche i 5 Stelle hanno sbagliato" (Di lunedì 3 maggio 2021) Rai lottizzata, "la cultura della lottizzazione deve essere superata sia dentro la Rai che fuori. Nelle stanze dei partiti come in quelle dei tg. Altrimenti, le dichiarazioni di queste ore sono inutili". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico, che in un'intervista a La Repubblica commenta il caso scatenato dalle dichiarazioni di Fedez che ha denunciato di aver subito una censura sull'intervento al concertone del Primo Maggio. Rai lottizzata, Fico: ""Nessun partito fino a oggi si è sottratto. Nessuno escluso, sono il primo a dirlo" Sul nodo dei diritti civili e sullo stallo della legge Zan al Senato, Fico auspica che "questa legislatura possa fare uno scatto ulteriore e forte", perché la pratica della lottizzazione politica ...

