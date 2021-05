Rai | Fico | ' va cambiata cultura | altrimenti fatta la legge trovato l' inganno'

repubblica : Rai, Fico: “Basta lottizzazione, anche i 5S hanno sbagliato. Sui diritti serve uno scatto” - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Primo Maggio. Il cantante denuncia tentate censure. L’ad Salini: “Qui non esiste un sistema”. Fico e Conte: “Riformare… - quotidianodirg : Rai, Fico: Basta lottizzazione, va riformata la governance - iconanews : Rai: Fico, politica elabori legge e faccia passo indietro - TelevideoRai101 : Fico: si discuta riforma governance Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Fico

'Spero che il Parlamento possa iniziare una discussione sulla riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo'. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto, precisando che 'non può esserci una legge se non cambia anche la cultura. Deve esserci un serio dibattito culturale, la politica deve fare la sua parte nell'elaborare una legge e fare sempre un ..."Spero che il Parlamento possa iniziare una discussione sulla riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo". Lo dice il presidente della Camera Robertoal termine di un suo incontro con i vertici della Fnsi, aggiungendo: "non può esserci una legge se non cambia anche la cultura; deve esserci un serio dibattito culturale". .Serve una legge per la riforma della governance Rai ma "allo stesso tempo non ci può essere una legge se non cambia la cultura. La cultura e legge vanno di pari passo". Lo dice il presidente della Cam ...ROMA, 03 MAG - "Spero che il Parlamento possa iniziare una discussione sulla riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico al termine ...