Rai, chi sostituirà Eleonora Daniele? Il contratto della nuova conduttrice (Di lunedì 3 maggio 2021) Eleonora Daniele è un volto amatissimo della rete pubblica. Scopriamo chi prenderà il posto della conduttrice di Padova. E’ già tutto pronto Una delle conduttrici più amate ed apprezzata in casa Rai è sicuramente Eleonora Daniele, che da ormai otto anni è alla guida del programma Storie Italiane. Un format che accompagna ormai da tempo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 3 maggio 2021)è un volto amatissimorete pubblica. Scopriamo chi prenderà il postodi Padova. E’ già tutto pronto Una delle conduttrici più amate ed apprezzata in casa Rai è sicuramente, che da ormai otto anni è alla guida del programma Storie Italiane. Un format che accompagna ormai da tempo L'articolo proviene da Consumatore.com.

BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - ricpuglisi : Vi occupate di @fedez e non dei TG RAI, della loro linea politica e di chi contribuisce a determinarla. Congratulazioni. - fattoquotidiano : FEDEZ CONTRO LA LEGA Il rapper dal palco del primo maggio si scaglia contro i detrattori del disegno di legge anti-… - smilypapiking : RT @maurizioft: che risposta è? legga l'interrogazione prima di rispondere a casaccio, i chiarimenti vengono chiesti a chi paga, la #RAI, n… - FRANCES45230193 : RT @valerio57932600: Credo che il filmato passato ora su rai uno, in cui una signora di mazara risponde al giornalista dicendo 'si sa chi è… -