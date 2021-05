Questa foto non è stata scattata «il giorno in cui il Bayern ha vinto la Bundesliga» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook sono state pubblicate due foto che mettono a confronto due piazze. Quella a sinistra è vuota e viene immortalata una macchina delle forze dell’ordine tedesche; lo scatto a destra mostra piazza del Duomo a Milano piena di tifosi e numerose bandiere nerazzurre della squadra di calcio dell’Inter. Le due foto sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A sinistra: Marienplatz a Monaco di Baviera lo scorso anno, il giorno in cui il Bayern ha vinto la Bundesliga. A destra: Piazza #Duomo a Milano ieri. Trova le differenze». Si tratta di un contenuto fuorviante. Il primo scatto mostra Marienplatz, la piazza principale di Monaco di Baviera (Germania). Lo foto però non è stata ... Leggi su facta.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook sono state pubblicate dueche mettono a confronto due piazze. Quella a sinistra è vuota e viene immortalata una macchina delle forze dell’ordine tedesche; lo scatto a destra mostra piazza del Duomo a Milano piena di tifosi e numerose bandiere nerazzurre della squadra di calcio dell’Inter. Le duesono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «A sinistra: Marienplatz a Monaco di Baviera lo scorso anno, ilin cui ilhala. A destra: Piazza #Duomo a Milano ieri. Trova le differenze». Si tratta di un contenuto fuorviante. Il primo scatto mostra Marienplatz, la piazza principale di Monaco di Baviera (Germania). Loperò non è...

marcodimaio : Questa foto è di oggi, 2 maggio 2021. Migliaia di persone in piazza del #Duomo a #Milano per lo scudetto dell’Inter… - Corriere : Questa è la foto di New York a più alta risoluzione mai scattata: è composta da 120 mil... - Corriere : Questa è la foto di New York a più alta risoluzione mai scattata: è composta da 120 miliardi di pixel - harrysmyoxygenx : RT @rockstarshabit: chi c’era quando è uscita questa foto? madonna il panico di quei giorni - Arazio21 : RT @giusepp53678094: Eccola l'amica di mia moglie che ci manda 3 foto mentre si prova il bikini per questa estate. ( non sarà un po piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Foto royal family: sui social i 6 anni della principessa Charlotte Pochi giorni dopo il terzo compleanno di Louis e il decimo anniversario di matrimonio di William e Kate , i duchi di Cambridge pubblicano una nuova foto, questa volta in occasione dei 6 anni della principessa Charlotte . Lo scatto, condiviso sul profilo social ufficiale della famiglia reale, è opera della stessa Kate Middleton che, da grande ...

Lo sviluppo sostenibile di Maranello spiegato ai ragazzi attraverso la nostra storia ... attingendo per il suo racconto ad un archivio documentale composto da foto e mappe d'epoca, nonché ... "Gli studenti hanno reagito davvero con grande interesse a questa iniziativa " spiega l'assessore ...

Questa è la foto di New York a più alta risoluzione mai scattata: 120 miliardi di pixel Corriere della Sera Napoli, PRC:”No al nuovo impianto di GNL nella zona orientale” Napoli, 3 Maggio - Rifondazione Comunista prende posizione contro il progetto di nuovo impianto nella zona orientale, osservando che questa parte della città di Napoli ha bisogno di bonifiche, di recu ...

Biodiversità e sostenibilità del castagno nelle zone montane dell'Emilia-Romagna Conoscere la biodiversità e la sostenibilita del castagneto da frutto e del suo ecosistema, valorizzare e promuovere il ruolo del castanicoltore come "custode" della tutela della biodiversità e del te ...

Pochi giorni dopo il terzo compleanno di Louis e il decimo anniversario di matrimonio di William e Kate , i duchi di Cambridge pubblicano una nuovavolta in occasione dei 6 anni della principessa Charlotte . Lo scatto, condiviso sul profilo social ufficiale della famiglia reale, è opera della stessa Kate Middleton che, da grande ...... attingendo per il suo racconto ad un archivio documentale composto dae mappe d'epoca, nonché ... "Gli studenti hanno reagito davvero con grande interesse ainiziativa " spiega l'assessore ...Napoli, 3 Maggio - Rifondazione Comunista prende posizione contro il progetto di nuovo impianto nella zona orientale, osservando che questa parte della città di Napoli ha bisogno di bonifiche, di recu ...Conoscere la biodiversità e la sostenibilita del castagneto da frutto e del suo ecosistema, valorizzare e promuovere il ruolo del castanicoltore come "custode" della tutela della biodiversità e del te ...