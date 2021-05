“Quanto è cresciuta!”. Charlotte, adorabile principessa nella nuova foto per i 6 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Il principe William e Kate Middleton hanno festeggiato dieci anni di matrimonio con due scatti inediti realizzati da Chris Floyd. Belli, sorridente e affiatati come sempre, i duchi di Cambridge sono emblema di una nuova generazione di reali, che ha puntato tutto sull’amore, la semplicità e la famiglia e visti i risultati in fatto di gradimento (sono secondi solo alla regina Elisabetta) hanno azzeccato. Dieci anni dopo quel 29 aprile 2011 alle 11:20, quando Kate e William divennero moglie e marito con la pronuncia del “Sì” davanti gli invitati nella chiesa di Westminster e a due miliardi e 400mila persone collegate in streaming da tutto il mondo, la coppia continua a raccogliere successi e ad appassionare la cronaca rosa mondiale.



