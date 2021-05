Quando finiscono i programmi di Barbara D’Urso? (Di lunedì 3 maggio 2021) Barbara D'Urso Maggio, Barbara D’Urso porta via. Stando ai piani, la conduttrice campana saluterà il suo pubblico entro la fine di questo mese. A differenza di altri anni in cui Carmelita si trovava a tirar lungo salutando il suo pubblico a giugno, questa volta – complice anche l’assenza di Live – Non è la D’Urso – avrà maggiore tempo libero per le vacanze. Al momento, Barbara D’Urso saluterà i telespettatori venerdì 28 maggio, con la fine di Pomeriggio Cinque che segnerà, a sua volta, il suo ritorno in video a settembre. La data chiusura di Domenica Live è fissata per il 23 maggio anche se – alla luce dell’allungamento in corsa – allo stato attuale non sono da escludersi variazioni. Ricordiamo che, dall’altra parte, Domenica In continuerà, come lo scorso anno, fino a fine ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 maggio 2021)D'Urso Maggio,porta via. Stando ai piani, la conduttrice campana saluterà il suo pubblico entro la fine di questo mese. A differenza di altri anni in cui Carmelita si trovava a tirar lungo salutando il suo pubblico a giugno, questa volta – complice anche l’assenza di Live – Non è la– avrà maggiore tempo libero per le vacanze. Al momento,saluterà i telespettatori venerdì 28 maggio, con la fine di Pomeriggio Cinque che segnerà, a sua volta, il suo ritorno in video a settembre. La data chiusura di Domenica Live è fissata per il 23 maggio anche se – alla luce dell’allungamento in corsa – allo stato attuale non sono da escludersi variazioni. Ricordiamo che, dall’altra parte, Domenica In continuerà, come lo scorso anno, fino a fine ...

Quando finisce la scuola? Calendario scolastico 2020/21, date per regione Scuolainforma Quando finiscono i programmi di Barbara D'Urso? Al momento, Barbara D'Urso saluterà i telespettatori venerdì 28 maggio, con la fine di Pomeriggio Cinque che segnerà, a sua volta, il suo ritorno in video a settembre. La data chiusura di Domenica Liv ...

Al momento, Barbara D'Urso saluterà i telespettatori venerdì 28 maggio, con la fine di Pomeriggio Cinque che segnerà, a sua volta, il suo ritorno in video a settembre. La data chiusura di Domenica Liv ...