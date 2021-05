Puglia | agenda di genere | per eliminare le disparità Approvata dalla giunta regionale

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 3 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Via libera da parte del governodellaall’di, documento che prevede una serie di linee guida per favorire la gender equality. «È una base di discussione concreta, un punto di partenza e non di arrivo, che prosegue adesso con la partecipazione di tutti- precisa il presidente Michele Emiliano-. Siamo la prima Regione a dotarsi» di questo strumento «aperto al contributo del partenariato socio-economico e delle associazioni di donne, e capace davvero di attraversare tutte le aree di policy, dalle politiche per l’istruzione la formazione e il lavoro, alle politiche sociali e di conciliazione, alle politiche per lo sviluppo economico, alle politiche culturali e per l’innovazione». Il gruppo di lavoro composto da dirigenti e personale con specifiche competenze in materia ...