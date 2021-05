PSG | Moise Kean cuore d’oro | dona cibo a senzatetto e migranti tra le strade di Parigi

(Di lunedì 3 maggio 2021) Domenica speciale per.Grande gesto dell'attaccante classe 'oo,, a poche ore dalla sfida dell'Etihad Stadium contro il Manchester City - valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. L'attaccante italiano in prestito dall'Everton, infatti, si è recato nel quartiere Porte de la Chapelle per portare da mangiare a, tossicodipendenti eche abitano la zona.In compagnia di alcuni amici,hato diversi pasti ai meno fortunati, condividendo sul proprio account Instagram le immagini in cui è ritratto intento a distribuisce sacchetti riempiti di beni alimentari. Un gesto fortemente apprezzato dani e non, che sta già facendo il giro del web, facendo emozionare migliaia di ...

Ricordiamo che ilgiocherà domani contro il Manchester City nella semifinale di ritorno di ...Kean (getty images) tutte le notizie di #Kean Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@...Mauricio Pochettino potrebbe affidarsi a Mauro Icardi dal primo minuto, conKean come alternativa in panchina.Moise Kean ha aiutato i senzatetto di Parigi. Il gesto dell'attaccante del PSG ha commosso gli appassionati di calcio e non solo ...Germain's squad for the second leg of their Champions League semi-final clash with Manchester City. The World Cup-winning forward had been a doubt for a trip to Etihad Stadium after picking up a calf ...