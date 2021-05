Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 3 maggio 2021) 4 arresti, 4 denunce a piede libero, 2 persone segnalate quali assuntori dinze stupefacenti e 20 persone sanzionate ai sensi della normativa covid-19, sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagniadi Manduria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo all’assunzione ed allo spaccio dinze stupefacenti. Le Stazioni di Manduria, Avetrana, Sava e Lizzano, nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione hanno tratto in arresto: – un 39enne di Campi Salentina (LE) domiciliato presso la Comunità Airone di Manduria, condannato a espiare la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione perché riconosciuto colpevole di ricettazione e abbandono di animali; – un 51enne di Avetrana, condannato a ...