Probabili formazioni Benevento-Cagliari: trentacinquesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Benevento-Cagliari, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di domenica 9 maggio nella cornice dello stadio Vigorito. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Benevento – Inzaghi schiera il suo 4-3-2-1 con Insigne e Iago Falque alle spalle di uno tra Lapadula e Gaich. Da valutare Tuia, Moncini, Sau, Foulon e Letizia. Cagliari – Semplici non rinuncia al 3-5-2 di partenza con Joao Pedro e Pavoletti in attacco. Pereiro, Rog e Sottil tra gli indisponibili, torna Marin dalla ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di domenica 9 maggio nella cornice dello stadio Vigorito. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Inzaghi schiera il suo 4-3-2-1 con Insigne e Iago Falque alle spalle di uno tra Lapadula e Gaich. Da valutare Tuia, Moncini, Sau, Foulon e Letizia.– Semplici non rinuncia al 3-5-2 di partenza con Joao Pedro e Pavoletti in attacco. Pereiro, Rog e Sottil tra gli indisponibili, torna Marin dalla ...

