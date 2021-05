Primavera, Atalanta - Bologna 4 - 1: a Zauri non basta Vergani (Di lunedì 3 maggio 2021) BERGAMO - L' Atalanta batte il Bologna 4 - 1 nella gara della ventunesima giornata del campionato Primavera . Il primo tempo si conclude 2 - 1 per i nerazzurri, a segno con Rosa e Cortinovis , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) BERGAMO - L'batte il4 - 1 nella gara della ventunesima giornata del campionato. Il primo tempo si conclude 2 - 1 per i nerazzurri, a segno con Rosa e Cortinovis , ...

