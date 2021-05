Presenta piattaforma dall' assessorato all' ambiente Ape-R Abruzzo

(Di lunedì 3 maggio 2021) L'Aquila - L'all'della Regionehato a Pescara la nuovainformatica APE-R, e illustrato le procedure di accreditamento dei soggetti certificatori e le modalità di trasmissione online dell'Attestato di Prestazione Energetica al catasto energetico regionale. "È un passo importante perché segna il passaggio della Regioneal futuro. Dal 6 maggio - ha spiegato l'assessore regionale all'Nicola Campitelli - sarà possibile trasmettere gli attestati di prestazione energetica online e che saranno registrati in un sistema nazionale. Questo vorrà dire no alla burocrazia, sì al risparmio energetico; la transizione ecologica se non è accompagnata da una transizione burocratica non ha effetti". ...

"Con l'attivazione della nuovainformatica dimostriamo che la Regione Abruzzo è all'... Il Sistema APE - R Abruzzo, inoltre, un elenco dei soggetti certificatori che hanno ......di integrare (in futuro) i dati del monitoraggio del sonno all'interno dellaNest Hub . ... La pagina nonindicazioni esplicite sul come procedere nel caso in cui il proprio account ...Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 3 maggio, le persone positive al coronavirus sono 1 ...PESCARA – La Regione ABRUZZO, in collaborazione con Enea (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), ha presentato questa mattina a Pescara il nuovo Sis ...