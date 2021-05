Prenotazioni vaccino Lazio per la fascia d’età 56 e 57 anni: come fare, dove e da quando (Di lunedì 3 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue. Dopo gli over 60 e i cittadini di 58 e 59 anni, da martedì 4 maggio a mezzanotte partiranno le Prenotazioni per la fascia d’età 57-56 anni (nati nel 1964 e 1965). La Regione ha superato il tetto delle 2 milioni di somministrazioni di vaccini, con una persona su tre che ha già ricevuto almeno una dose. Lo ha dichiarato l’assessore D’Amato. Prenotazioni vaccino Lazio per chi ha 57 e 56 anni: come fare Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nelprosegue. Dopo gli over 60 e i cittadini di 58 e 59, da martedì 4 maggio a mezzanotte partiranno leper la57-56(nati nel 1964 e 1965). La Regione ha superato il tetto delle 2 milioni di somministrazioni di vaccini, con una persona su tre che ha già ricevuto almeno una dose. Lo ha dichiarato l’assessore D’Amato.per chi ha 57 e 56Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenota, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice ...

