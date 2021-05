Povia | «Fedez censurato? Che dovrei dire io? Mi vietano Sanremo da 11 anni per motivi politici»

(Di lunedì 3 maggio 2021) A sentir parlare di censura si arrabbia, e a ragione, Giuseppeda parte della Rai? Macchè, il cantautore non ci sta: ”Sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosaio che non entro ada 11solo per questioni socio-politiche? Lì una censura intellettuale e artistica c’è, fino a prova contraria”. E’ quanto diceall’Adnkronos. ”Quando ci sono lette anche a me chiedono cosa dirò -spiega il cantante-. E’ normale farlo perché ognuno ha un settore di responsabilità e può perdere il lavoro in Rai dove le poltrone saltano per cose più stupide di queste”.: “ragazzo poco informato” Va giù duro, contestando i ...

Giorgiolaporta : Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di… - mattino5 : '#Fedez ha detto tutte cose che io contesto e senza contraddittorio: se le avesse dette per esempio Povia, afferman… - makkox : @ManuelPeruzzo @Sciandi manuel, capisco tutto, ma dire che chi difende l'artista 'lo fa solo se è Fedez' e 'se foss… - Flory39546531 : RT @Giorgiolaporta: Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di #Fedez… - VicentePugliaAr : RT @Sejev9: Di Povia potete dire tutto quello che volete, ma almeno lui spesso va controcorrente e non ha paura. Povia dice semplicemente l… -

Ultime Notizie dalla rete : Povia Fedez

Adnkronos

Per quanto riguarda la polemica trae la Rai, per"sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosa dovrei dire io che non entro a Sanremo da 11 anni solo per questioni socio - ...Il problema di quanto successo due sere fa non è tanto cheabbia usato il concerto dei lavoratori per parlare (e far parlare) di diritti civili anziché ... O il fatto che seavesse detto ...Caso Fedez, la critica ironica di Polito: "Fedez il nuovo Grillo". Ancora; la libertà di parola? Perché non hanno difeso Povia e Pio e Amedeo?Fedez censurato da parte della Rai? ''Sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosa dovrei dire io che non entro a Sanremo da 11 anni solo per questioni socio-politiche? Lì una censura int ...