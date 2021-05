Poste, Del Fante al Financial Times: “Rete fisica fondamentale per digitalizzazione Paese” (Di lunedì 3 maggio 2021) In collaborazione con Postenews L’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante in un lungo colloquio in esclusiva con il Financial Times racconta l’azienda in prima linea contro la pandemia da Covid-19, il supporto alle istituzioni e l’impegno per la modernizzazione dei servizi del Paese. Il quotidiano finanziario britannico riporta su sei colonne la strategia alla base del nuovo piano industriale “2024 Sustain&Innovate”, il successo ottenuto nelle diverse business unit, dalla gestione del risparmio alle assicurazioni, dai pagamenti digitali alla logistica. ”Nei prossimi 4 anni – ha spiegato Del Fante– investiremo 3,1 miliardi di euro e il 67% di questa somma sarà utilizzato per la trasformazione del Gruppo”. Del Fante, sottolinea ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) In collaborazione connews L’Amministratore Delegato diItaliane Matteo Delin un lungo colloquio in esclusiva con ilracconta l’azienda in prima linea contro la pandemia da Covid-19, il supporto alle istituzioni e l’impegno per la modernizzazione dei servizi del. Il quotidiano finanziario britannico riporta su sei colonne la strategia alla base del nuovo piano industriale “2024 Sustain&Innovate”, il successo ottenuto nelle diverse business unit, dalla gestione del risparmio alle assicurazioni, dai pagamenti digitali alla logistica. ”Nei prossimi 4 anni – ha spiegato Del– investiremo 3,1 miliardi di euro e il 67% di questa somma sarà utilizzato per la trasformazione del Gruppo”. Del, sottolinea ...

