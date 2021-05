Postazione di lavoro sommersa dai cavi? Ecco la scrivania magnetica che ci aiuta a mantenere l’ordine (Di lunedì 3 maggio 2021) Secretlab ha appena annunciato che il prossimo prodotto che lancerà sul mercato sarà una scrivania pensata appositamente per i gamer (sì, ovviamente ci sono anche le luci RGB). Ma il vero punto di forza della Magnus Metal Desk non sta nelle lucine colorate: come potrete intuire dal nome, la scrivania è realizzata in acciaio inossidabile e rifinita in ossidiana, in modo tale da mantenere sempre ordinati tutti i vostri cavi (oltre a farvi fare un’ottima figura ogni volta che la metterete in mostra). Per quanto riguarda l’organizzazione dei vari cavi che si diramano sulla vostra scrivania, Secretlab ha pensato di fabbricare un apposito cassetto, reso “invisibile” ma allo stesso tempo facilmente accessibile da un pannello di copertura. Ovviamente con la scrivania sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Secretlab ha appena annunciato che il prossimo prodotto che lancerà sul mercato sarà unapensata appositamente per i gamer (sì, ovviamente ci sono anche le luci RGB). Ma il vero punto di forza della Magnus Metal Desk non sta nelle lucine colorate: come potrete intuire dal nome, laè realizzata in acciaio inossidabile e rifinita in ossidiana, in modo tale dasempre ordinati tutti i vostri(oltre a farvi fare un’ottima figura ogni volta che la metterete in mostra). Per quanto riguarda l’organizzazione dei variche si diramano sulla vostra, Secretlab ha pensato di fabbricare un apposito cassetto, reso “invisibile” ma allo stesso tempo facilmente accessibile da un pannello di copertura. Ovviamente con lasono ...

Postazione di lavoro sommersa dai cavi? Ecco la scrivania magnetica che ci aiuta a mantenere l'ordine

Smart working, uffici e lavoro: cosa cambierà dopo la pandemia
L'esperienza degli ultimi 14 mesi ha suggerito di rendere stabile il lavoro da casa, più o meno in alternanza con la presenza in ufficio, o di ridurre gli spazi comuni. Ecco le principali novità ...

