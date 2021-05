Ponte Messina: Giovannini, ‘spero dibattito pubblico alla luce nuovi dati’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La commissione di esperti ha completato il lavoro e questo lavoro ha preso in considerazione diversi ipotesi e ha tratto delle conclusioni che verranno praticamente inviate in Parlamento e al dibattito pubblico. Questa relazione contiene molte informazioni nuove, molti elementi che credono vadano considerati da tutti i punti di vista. La mia speranza è che questo dibattito prenda in considerazione questa analisi e poi si svolga un dibattito pubblico anche alla luce dei nuovi dati sul trasporto e ambientale”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini Sky Tg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La commissione di esperti ha completato il lavoro e questo lavoro ha preso in considerazione diversi ipotesi e ha tratto delle conclusioni che verranno praticamente inviate in Parlamento e al. Questa relazione contiene molte informazioni nuove, molti elementi che credono vadano considerati da tutti i punti di vista. La mia speranza è che questoprenda in considerazione questa analisi e poi si svolga unanchedeidati sul trasporto e ambientale”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, EnricoSky Tg24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

