Polo acquatico Ostia diventa hub vaccinale,mille dosi/giorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Polo acquatico Frecciarossa di Ostia - dove vivono, si formano e si allenano i campioni di nuoto - diventa hub vaccinale, con un potenziale di mille somministrazioni al giorno. La struttura ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) IlFrecciarossa di- dove vivono, si formano e si allenano i campioni di nuoto -hub, con un potenziale disomministrazioni al. La struttura ...

rtl1025 : ?? Si sta valutando di estendere #Astrazeneca alla 'classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne… - elenapababaloni : RT @Radio1Rai: ??'A brevissimo Vaccino per gli atleti olimpici”. Così il Commissario #Covid #Figliuolo all'inaugurazione dell'hub vaccinale… - paoloigna1 : RT @Radio1Rai: ??'A brevissimo Vaccino per gli atleti olimpici”. Così il Commissario #Covid #Figliuolo all'inaugurazione dell'hub vaccinale… - Radio1Rai : ??'A brevissimo Vaccino per gli atleti olimpici”. Così il Commissario #Covid #Figliuolo all'inaugurazione dell'hub v… - Max_883 : RT @rtl1025: ?? Si sta valutando di estendere #Astrazeneca alla 'classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlan… -

Ultime Notizie dalla rete : Polo acquatico Polo acquatico Ostia diventa hub vaccinale,mille dosi/giorno Il Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia - dove vivono, si formano e si allenano i campioni di nuoto - diventa hub vaccinale, con un potenziale di mille somministrazioni al giorno. La struttura ...

"Valutiamo Astrazeneca anche agli under 60" Queste le parole del Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale allestito al polo acquatico a Roma. "Si sta valutando - ha detto Figliuolo - di ...

Polo acquatico Ostia diventa hub vaccinale,mille dosi/giorno Agenzia ANSA Polo acquatico Ostia diventa hub vaccinale,mille dosi/giorno (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia - dove vivono, si formano e si allenano i campioni di nuoto - diventa hub vaccinale, con un potenziale di mille somministrazioni al gior ...

Vaccino, Figliuolo: “Si valuta AstraZeneca anche agli under 60” Il commissario per l'emergenza Covid: "Gli effetti collaterali sono infinitesimali, i vaccini vanno usati tutti" ...

IlFrecciarossa di Ostia - dove vivono, si formano e si allenano i campioni di nuoto - diventa hub vaccinale, con un potenziale di mille somministrazioni al giorno. La struttura ...Queste le parole del Commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale allestito ala Roma. "Si sta valutando - ha detto Figliuolo - di ...(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia - dove vivono, si formano e si allenano i campioni di nuoto - diventa hub vaccinale, con un potenziale di mille somministrazioni al gior ...Il commissario per l'emergenza Covid: "Gli effetti collaterali sono infinitesimali, i vaccini vanno usati tutti" ...