Polizia Locale, controlli alle attività commerciali: chiusa una macelleria islamica a San Giuliano (Di lunedì 3 maggio 2021) L'esercizio commerciale era come se non esistesse, poiché non aveva mai presentato la certificazione di inizio attività. Riscontrate altresì numerose violazioni in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità degli alimenti

