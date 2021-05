Pogba: “Il Manchester United fa più punti senza di me? Mi mettano in panchina allora” (Di lunedì 3 maggio 2021) In un’intervista a Canal+, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato della sua esperienza in Inghilterra e ha risposto così su una statistica rivelatagli che vede i Red Devils fare meglio senza di lui in campo: “Mi mettano in panchina allora. Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa meglio senza di me, capirei perfettamente la scelta dell’allenatore di mettermi in panchina. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che il Manchester United inizi a fare più punti con me in campo – ha detto Pogba – Personalmente cerco di essere il più decisivo possibile, nonostante magari ogni tanto gioco lontano dalla porta. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) In un’intervista a Canal+, Paul, centrocampista del, ha parlato della sua esperienza in Inghilterra e ha risposto così su una statistica rivelatagli che vede i Red Devils fare megliodi lui in campo: “Miin. Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa megliodi me, capirei perfettamente la scelta dell’allenatore di mettermi in. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che ilinizi a fare piùcon me in campo – ha detto– Personalmente cerco di essere il più decisivo possibile, nonostante magari ogni tanto gioco lontano dalla porta. ...

