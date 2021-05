Pio e Amedeo attaccati anche da Enock Barwuah: le parole razziste feriscono (Di lunedì 3 maggio 2021) Pio e Amedeo durante il loro monologo contro il politicamente corretto non hanno ferito solo la comunità LGBT+, ma anche gli afrodiscedenti, dato che non tutti – come il duo comico ha consigliato di fare – riescono a farsi una risate davanti ad offese omofobe o razziste. “Le parole contano quanto le intenzioni. Il termine n***o ha un solo significato. Non puoi fare un complimento insultando una persona. È una parola dispregiativa, stai dicendo a una persona che è sporca”, ha dichiarato Enock Barwuah ai microfoni di FanPage. E ancora: “Se ho confidenza con un amico e a questa persona sta bene che io lo chiami “ne*ro”, non vuol dire che tutti debbano accettarlo. Ognuno ha una storia o ricordi spiacevoli legati proprio a questo termine. È una parola grave. Ma quello che mi spaventa di ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 maggio 2021) Pio edurante il loro monologo contro il politicamente corretto non hanno ferito solo la comunità LGBT+, magli afrodiscedenti, dato che non tutti – come il duo comico ha consigliato di fare – riescono a farsi una risate davanti ad offese omofobe o. “Lecontano quanto le intenzioni. Il termine n***o ha un solo significato. Non puoi fare un complimento insultando una persona. È una parola dispregiativa, stai dicendo a una persona che è sporca”, ha dichiaratoai microfoni di FanPage. E ancora: “Se ho confidenza con un amico e a questa persona sta bene che io lo chiami “ne*ro”, non vuol dire che tutti debbano accettarlo. Ognuno ha una storia o ricordi spiacevoli legati proprio a questo termine. È una parola grave. Ma quello che mi spaventa di ...

