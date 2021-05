Pillole velenose sull’Isola | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 7 | “Addio maschio alfa”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altra settimana all’ isola dei famosi è trascorsa, e l’ormai exGilles Rocca, non ce la fa più! Vuole tornare in Italia dalla sua Miriam. Ormai non ce la facciamo più a sentirlo dire Miriam mi manchi, Miriam ti amo, miriamamoredellamiavita! Basta????. Detto questo, Rocca, per quello che ci hanno mostrato dall’isola ha fatto davvero una pessima figura. Ha alternato questi momenti down per la fidanzata a momenti in cui abbaiava alle donne mentre ci discuteva. Un maleducato ragazzi miei, che pochi ne ho visti così. Solo lui è perfetto, permaloso all’ennesima potenza, antipatico e maleducato. Ma può abbaiare ad una signora che potrebbe essere sua madre come Fariba, perché voleva chiudere la discussione, e lei non mollava? Anche perché abbaiare verso una donna ha molti significati e fanno tutti orrore. Penso sia uno dei concorrenti ...