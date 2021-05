Perugia in estasi | è già ritorno in Serie B

(Di lunedì 3 maggio 2021) Una domenica di festa anche per ilche ha conquistato la promozione inB battendo il FeralpiSalò Un nobilissimo e immediatoinB quello del. Il Grifo festeggia il primato nel Girone B diC superando il FeralpiSalò nell’ultima gara e rintuzzando il disperato tentativo del Padova. Artefice principe del successo quel Fabio Caserta che incastona nella sua bacheca la seconda promozione in Cadetteria dopo quella conquistata con la Juve Stabia. Un’annata straordinaria per l’Umbria intera dopo la promozione conseguita nelle scorse settimane dalla Ternana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Perugia estasi

