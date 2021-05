Per le imprese italiane è (di nuovo) tempo di export. La sveglia di Di Maio (Di lunedì 3 maggio 2021) Basta con il torpore, le imprese italiane devono tornare a mettere il naso fuori dall’Italia e vincere la paura. E il governo è pronto da tempo ad aiutarle, perché solo con l’export si può battere la peggiore crisi dal 1945. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto all’evento di Federmanager Il Manager del futuro – La leva dell’export per il rilancio del made in Italy, insieme al presidente della federazione, Stefano Cuzzilla, ha dettato la linea. D’altronde, la stessa Federmanager ha puntato sulla certificazione di export manager e manager per l’internazionalizzazione, due dei profili del progetto BeManager, con cui le competenze manageriali dei candidati sono certificate dopo un percorso di assessment, formazione e valutazione da parte di ente terzo. “La ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Basta con il torpore, ledevono tornare a mettere il naso fuori dall’Italia e vincere la paura. E il governo è pronto daad aiutarle, perché solo con l’si può battere la peggiore crisi dal 1945. Il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenuto all’evento di Federmanager Il Manager del futuro – La leva dell’per il rilancio del made in Italy, insieme al presidente della federazione, Stefano Cuzzilla, ha dettato la linea. D’altronde, la stessa Federmanager ha puntato sulla certificazione dimanager e manager per l’internazionalizzazione, due dei profili del progetto BeManager, con cui le competenze manageriali dei candidati sono certificate dopo un percorso di assessment, formazione e valutazione da parte di ente terzo. “La ...

