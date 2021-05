Per la morte di Astori condannato a un anno il medico sportivo (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Il medico Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva dell'ospedale fiorentino di Careggi, è stato condannato a un anno dal gup di Firenze nel processo per la morte del calciatore Davide Astori, in cui era imputato per omicidio colposo. A carico del medico Giorgio Galanti sono state disposte anche provvisionali che superano complessivamente il milione di euro in favore della compagna Francesca Fioretti e della figlia della coppia, Vittoria, nonchè dei genitori e dei fratelli di Davide Astori, che si erano costituiti parte civile nel processo svoltosi con il rito abbreviato. "Siamo rimasti stupiti per questa sentenza, che leggeremo e impugneremo", ha commentato l'avvocato Sigfrido Fenyes, difensore di Galanti. "Sono molto felice e orgogliosa che ... Leggi su agi (Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - IlGiorgio Galanti, ex direttore di Medicina sportiva dell'ospedale fiorentino di Careggi, è statoa undal gup di Firenze nel processo per ladel calciatore Davide, in cui era imputato per omicidio colposo. A carico delGiorgio Galanti sono state disposte anche provvisionali che superano complessivamente il milione di euro in favore della compagna Francesca Fioretti e della figlia della coppia, Vittoria, nonchè dei genitori e dei fratelli di Davide, che si erano costituiti parte civile nel processo svoltosi con il rito abbreviato. "Siamo rimasti stupiti per questa sentenza, che leggeremo e impugneremo", ha commentato l'avvocato Sigfrido Fenyes, difensore di Galanti. "Sono molto felice e orgogliosa che ...

