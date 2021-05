Pellegrini out a Genova, i romanisti: "Togli la fascia" (Di lunedì 3 maggio 2021) Ma oltre a rabbia e veleno, che cosa avete dentro?' e ancora: 'Ma davvero leggo gente additare colpe o mal comportamento a Pellegrini perché è stato vicino alla compagna per la nascita del figlio?', Leggi su sportevai (Di lunedì 3 maggio 2021) Ma oltre a rabbia e veleno, che cosa avete dentro?' e ancora: 'Ma davvero leggo gente additare colpe o mal comportamento aperché è stato vicino alla compagna per la nascita del figlio?',

infoitsport : Roma ko e Pellegrini out per la nascita del figlio. Tifosi infuriati: “Tanti auguri, ma ora togliti la fascia da ca… - Dalla_SerieA : Roma ko e Pellegrini out per la nascita del figlio. Tifosi infuriati: “Tanti auguri, ma ora togliti la fascia da ca… - RaffaeleASR97 : RT @romanewseu: Roma ko e #Pellegrini out per la nascita del figlio. Tifosi infuriati: “Tanti auguri, ma ora togliti la fascia da capitano”… - infoitsport : Roma, nuova tegola per Fonseca: out anche Pellegrini - lubona3 : RT @romanewseu: Roma ko e #Pellegrini out per la nascita del figlio. Tifosi infuriati: “Tanti auguri, ma ora togliti la fascia da capitano”… -