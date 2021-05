TuttoTechNet : PC, smartphone e tanto altro nelle offerte “Passione casa” di Unieuro - la_stordita : @Specialcla Hai fatto bene a farlo subito, il “brutto” degli smartphone è che a una certa diciamo “beh va beh, tant… - cariatide78 : Tanto smartwatch, smartphone o smarttv, pero cuando smartpoliticos??? - tonygelato1 : @LegaSalvini i nuovi balordi pieni di odio non di vere idee politiche si vogliono dare un ruolo istituzonale che no… - leone52641 : RT @paoloigna1: Si parla tanto di #natividigitali eppure con il #covid19 abbiamo visto quanto questa definizione sia fragile. In questa con… -

Ultime Notizie dalla rete : smartphone tanto

... attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e. Ricordiamo ... Fortunatamente Fognini si è concentrato quelche è bastato per prendersi subito un mini - break ...Ad accompagnare questoatteso ritorno in presenza ci sono le iniziative online, fruibili da, piattaforme digitali e web. Cosa c'è da segnare in agenda questa settimana? Documentari, ...Oggi, 3 maggio 2021, Unieuro ha dato il via alla promozione "Passione casa", con offerte su grandi elettrodomestici, ma anche su tanti prodotti tech.Oggi è stato presentato OPPO K9, nuovo concept di smartphone dalle forme peculiari per favorire l'ergonomia e la stabilità fotografica.