Papa Francesco al Concistoro: don Luigi Palazzolo sarà proclamato Santo (Di lunedì 3 maggio 2021) Approvata la canonizzazione per il fondatore delle Suore delle Poverelle. Non è ancora stata fissata però la data della cerimonia. Campane a festa in Sant’Alessandro in Colonna. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 3 maggio 2021) Approvata la canonizzazione per il fondatore delle Suore delle Poverelle. Non è ancora stata fissata però la data della cerimonia. Campane a festa in Sant’Alessandro in Colonna.

vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco recita il Rosario in San Pietro insieme ai fedeli per chiedere alla Vergine Maria la fine d… - ASmerilli : ?? “I segnali di ripresa ci sono: è importante la direzione che prendiamo. Papa Francesco ci ha detto che non si pos… - vaticannews_it : #1maggio #SanGiuseppe ora nelle Litanie lo Sposo di #MARIA è anche Patrono degli esuli e dei poveri . Le nuove invo… - MARIACELENTAN0 : @Pontifex_it ????????????????????Santa giornata Caro Papa Francesco a voi e al mondo intero?? Sempre in Gesù Risorto Nostra G… - Giovann41605943 : RT @Avvenire_Nei: 14 maggio. Il Papa aprirà gli Stati Generali della Natalità. Istat: nascite ancora giù -