Paola Crestani è la nuova presidente di Amref Italia

Presidenza: Paola Crestani succede a Mario Raffaelli (03/05/2021) Sono state nominate durante il Collegio dei Promotori del 29 aprile 2021 le nuove cariche di rappresentanza di Amref Health Africa in Italia , che vedono Paola Crestani diventare la nuova Presidente dell'organizzazione, succedendo a Mario Raffaelli . 'La nomina a Presidente di Amref Italia è per me un grande onore ed una grande responsabilità, che ...

Il Ciai del futuro? Ha lo sguardo coraggioso dei bambini Scuola, adolescenza, costruzione dell’identità, differenze: cinquant'anni al fianco delle famiglie adottive hanno permesso di maturare un know how che può efficacemente essere messo a disposizione di ...

