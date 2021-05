Pallanuoto, Final Four Coppa Italia: Ortigia ha un positivo e rinuncia, Brescia già in finale (Di lunedì 3 maggio 2021) Final Four solo di nome, ma non di fatto. L’evento conclusivo che assegnerà la Coppa Italia 2021 di Pallanuoto perde una delle partecipanti per via di una positività al Covid-19 riscontrata. Si tratta dell’Ortigia, che non potrà dunque partire alla volta di Palermo per prendere parte alla manifestazione ospitata dal Telimar, che sfiderà la Pro Recco nell’unica semiFinale dunque rimasta in programma alle ore 19 di martedì. Cancellata invece l’altra semiFinale, Brescia approda già in Finale. Mercoledì non si giocherà, per ovvi motivi, neanche la Finale per il terzo posto, che sarà conquistato in automatico dalla sconfitta in semiFinale, mentre alle 19 è confermata la ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021)solo di nome, ma non di fatto. L’evento conclusivo che assegnerà la2021 diperde una delle partecipanti per via di una positività al Covid-19 riscontrata. Si tratta dell’, che non potrà dunque partire alla volta di Palermo per prendere parte alla manifestazione ospitata dal Telimar, che sfiderà la Pro Recco nell’unica semie dunque rimasta in programma alle ore 19 di martedì. Cancellata invece l’altra semie,approda già ine. Mercoledì non si giocherà, per ovvi motivi, neanche lae per il terzo posto, che sarà conquistato in automatico dalla sconfitta in semie, mentre alle 19 è confermata la ...

