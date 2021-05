Padiglione Covid a Marsala. Il Sindaco Grillo annuncia per la terza volta i lavori ...

_Carabinieri_ : Con due molotov avevano danneggiato un padiglione del centro vaccinale anti Covid di Brescia. Con l’accusa di atto… - FalcionelliFede : RT @_Carabinieri_: Con due molotov avevano danneggiato un padiglione del centro vaccinale anti Covid di Brescia. Con l’accusa di atto di te… - Alessio_Ram : @sandronedazieri Scusa ma per me è ingeneroso quello che scrivi, Fedez e Ferragni hanno: - denunciato situazione va… - GigiNirvana3 : RT @_Carabinieri_: Con due molotov avevano danneggiato un padiglione del centro vaccinale anti Covid di Brescia. Con l’accusa di atto di te… - errekappak : @Fedez mai seguito più di tanto...poi ho visto un reality dove scappava e mi è sembrata una persona genuina, sana.… -

Ultime Notizie dalla rete : Padiglione Covid

Tp24

Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, qualche giorno fa, in un messaggio che tradisce un po' di nervosismo aggiorna la città sui 'lavori' del famigerato( qui tutti gli articoli di ...'La S. V. è pregata di presentarsi presso l'ingresso monumentale della Fiera del Levante di Bari per effettuare il vaccino anti -19 il primo maggio alle ore 8.00'. Il pdf della prenotazione era appena stato stampato ma per qualche errore una chiazza di inchiostro nero aveva tagliato il foglio in due. 'Poco male servirà ...E siamo al terzo annuncio. Come a Fatima. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, qualche giorno fa, in un messaggio ...Milano - Viale Decumano, piazzale Expo 2015, via Rita Levi Montalcini. Sei anni dopo l’inaugurazione di Expo Milano 2015, il sito che ha ospitato l’Esposizione universale ha vissuto un’altra cerimonia ...