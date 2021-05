Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 03/05/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) I transiti odierni potrebbero innescare una giornata di lavoro stressante. Potresti dover rispettare una scadenza impegnativa, perché l’esigente Saturno, nel tuo settore lavorativo, non sarà in sintonia con il Sole nella tua nona casa della comunicazione. Inoltre il presuntuoso Giove sarà in una posizione ostile nei confronti dello stimolante Mercurio, il che potrebbe causare un sovraccarico di input. Se ti senti sopraffatta, dovresti cercare di darti un ritmo per evitare di girare a vuoto. Essere troppo perfezionisti potrebbe peggiorare le cose, quindi non cercare di ottenere risultati sovrumani. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) I transiti odierni potrebbero innescare una giornata di lavoro stressante. Potresti dover rispettare una scadenza impegnativa, perché l’esigente Saturno, nel tuo settore lavorativo, non sarà in sintonia con il Sole nella tua nona casa della comunicazione. Inoltre il presuntuoso Giove sarà in una posizione ostile nei confronti dello stimolante Mercurio, il che potrebbe causare un sovraccarico di input. Se ti senti sopraffatta, dovresti cercare di darti un ritmo per evitare di girare a vuoto. Essere troppo perfezionisti potrebbe peggiorare le cose, quindi non cercare di ottenere risultati sovrumani. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

