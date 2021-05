Oroscopo Toro | domani 4 maggio | amore | lavoro e fortuna

(Di lunedì 3 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 4? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari amici del, la vostra giornata di martedì sembra configurarsi come ottimale, illuminata da una buona serie di transiti astrali favorevoli. Plutone entrerà prepotentemente nei vostri piani celesti, unendo il suo influsso a quello del Sole già in ottimo aspetto da qualche giorno. Grazie alla loro congiunzione, potrete godere di un particolare benessere per quanto riguarda le varie sfere della vostra esistenza, da quella amicale, passando per la famiglia e toccando in generale tutti i rapporti che ...

