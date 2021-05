Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 03/05/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Potrebbe essere saggio, oggi, procedere con cautela nel perseguire il successo. L’esagerato Giove si scontrerà con il comunicativo Mercurio, quindi scegli attentamente le tue parole quando parli o scrivi, per evitare malintesi. L’autorevole Saturno, nella tua decima casa dell’ambizione e del successo, si mostrerà irritabile nei confronti del Sole, ospitato nella tua prima casa dell’identità. Come Toro, sei nota per essere affidabile e laboriosa, e ora potresti doverlo dimostrare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Potrebbe essere saggio, oggi, procedere con cautela nel perseguire il successo. L’esagerato Giove si scontrerà con il comunicativo Mercurio, quindi scegli attentamente le tue parole quando parli o scrivi, per evitare malintesi. L’autorevole Saturno, nella tua decima casa dell’ambizione e del successo, si mostrerà irritabile nei confronti del Sole, ospitato nella tua prima casa dell’identità. Come, sei nota per essere affidabile e laboriosa, e ora potresti doverlo dimostrare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

