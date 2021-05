Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 03/05/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Una questione personale potrebbe richiedere la tua attenzione. L’affidabile Saturno, nel tuo settore domestico, sarà in conflitto con il Sole nella tua settima casa delle relazioni. Questo aspetto potrebbe innescare un disaccordo con il tuo compagno se state acquistando un appartamento, oppure una controversia con l’impresa che sta ristrutturando la tua casa. Potresti avere delle discussioni con un parente che stai aiutando a traslocare. L’ottimismo di Giove può portare a degli errori di valutazione, cerca di rimanere ancorata ai fatti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Una questione personale potrebbe richiedere la tua attenzione. L’affidabile Saturno, nel tuo settore domestico, sarà in conflitto con il Sole nella tua settima casa delle relazioni. Questo aspetto potrebbe innescare un disaccordo con il tuo compagno se state acquistando un appartamento, oppure una controversia con l’impresa che sta ristrutturando la tua casa. Potresti avere delle discussioni con un parente che stai aiutando a traslocare. L’ottimismo di Giove può portare a degli errori di valutazione, cerca di rimanere ancorata ai fatti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

