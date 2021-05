Oroscopo Sagittario del giorno | previsioni del giorno 03 05 2021

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 3 maggio 2021) Potresti percepire dei cambiamenti oggi, perché il pianeta della comunicazione Mercurio entra in Gemelli, la tua settima casa delle relazioni, per restarci fino all’11 luglio (un tempo insolitamente lungo perché lì il 29 maggio diventerà retrogrado). Vorrai (o dovrai) parlare molto in questo periodo, forse perché sentirai il desiderio di unirti a una discussione social, di partecipare ad un club del libro o di essere coinvolta in discussioni politiche. Se il tuo lavoro comporta conversazioni individuali, come terapia, vendite o consulenza, sarai probabilmente molto impegnata. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.