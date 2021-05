Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 03/05/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Quattro pianeti, inclusa la lussuriosa Venere, sono stati ospitati la scorsa settimana nella tua quinta casa del sensuale Toro, che governa il divertimento e gli svaghi. Probabilmente hai quindi sentito un certo desiderio di distrarti e di ridere. Tuttavia oggi, l’autorevole Saturno, nella tua seconda casa delle finanze, potrebbe ricordarti di scendere dalle nuvole e di tornare a occuparti di cose serie. La notizia positiva è che i tuoi sforzi saranno ricompensati. Cambiando argomento, se il tuo budget è sbilanciato, potresti dover apportare delle modifiche e ridurre delle spese. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Quattro pianeti, inclusa la lussuriosa Venere, sono stati ospitati la scorsa settimana nella tua quinta casa del sensuale Toro, che governa il divertimento e gli svaghi. Probabilmente hai quindi sentito un certo desiderio di distrarti e di ridere. Tuttavia oggi, l’autorevole Saturno, nella tua seconda casa delle finanze, potrebbe ricordarti di scendere dalle nuvole e di tornare a occuparti di cose serie. La notizia positiva è che i tuoi sforzi saranno ricompensati. Cambiando argomento, se il tuo budget è sbilanciato, potresti dover apportare delle modifiche e ridurre delle spese. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

