Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 03/05/2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi potrebbe essere necessario concentrarsi sulla gestione del tuo denaro. Saturno, un pianeta che fa tutto secondo le regole, è nella tua quinta casa della creatività e dei bambini e si scontrerà con il Sole nella tua ottava casa delle risorse condivise. Questo indica che forse stai cercando di capire come ridurre i tuoi debiti o come trovare dei modi per guadagnare di più. Se stai faticosamente trattando per un assegno di mantenimento di un figlio o per porre fine a una collaborazione d’affari, cerca di non mollare e di proteggere i tuoi interessi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi potrebbe essere necessario concentrarsi sulla gestione del tuo denaro. Saturno, un pianeta che fa tutto secondo le regole, è nella tua quinta casa della creatività e dei bambini e si scontrerà con il Sole nella tua ottava casa delle risorse condivise. Questo indica che forse stai cercando di capire come ridurre i tuoi debiti o come trovare dei modi per guadagnare di più. Se stai faticosamente trattando per un assegno di mantenimento di un figlio o per porre fine a una collaborazione d’affari, cerca di non mollare e di proteggere i tuoi interessi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Bilancia_astro : 02/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 02/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Mariang68525745 : RT @AstrOroscopo: Le stelle siano con voi! Ecco la classifica e l'#oroscopo della settimana dal 3 al 9 maggio: - da Ariete a Vergine--> htt… - AstrOroscopo : Le stelle siano con voi! Ecco la classifica e l'#oroscopo della settimana dal 3 al 9 maggio: - da Ariete a Vergine-… - Bilancia_astro : 02/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -