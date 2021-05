Ordine dei periti industriali di Napoli, ok al bilancio preventivo. No all’aumento delle quote annuali (Di lunedì 3 maggio 2021) Conti in Ordine, nessun aumento delle quote annuali per l’Ordine dei periti industriali di Napoli guidato da Maurizio Sansone. Approvata la relazione del consigliere tesoriere Corrado Delizia, via libera dunque ai consuntivi e al bilancio preventivo 2021 con il sigillo unanime dell’assemblea degli iscritti. “Nonostante le difficoltà oggettive create dalla pandemia, proseguiamo sulla strada della razionalizzazione e del contenimento delle spese senza aumentare le quote annuali, eccezion fatta, ovviamente, per l’adeguamento Istat imposto per legge”, spiega il presidente dell’Ordine, Maurizio Sansone. “Restiamo saldamente il primo Ordine ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Conti in, nessun aumentoper l’deidiguidato da Maurizio Sansone. Approvata la relazione del consigliere tesoriere Corrado Delizia, via libera dunque ai consuntivi e al2021 con il sigillo unanime dell’assemblea degli iscritti. “Nonostante le difficoltà oggettive create dalla pandemia, proseguiamo sulla strada della razionalizzazione e del contenimentospese senza aumentare le, eccezion fatta, ovviamente, per l’adeguamento Istat imposto per legge”, spiega il presidente dell’, Maurizio Sansone. “Restiamo saldamente il primo...

