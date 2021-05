Omofobia | Ostellari annuncia | «Pronto il testo della Lega | tutele più ampie»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Interpellato al Senato sull’iter del ddl Zan, il presidentecommissione Giustizia Andreaha ufficialmenteto unin arrivo da parteche mirerebbe «aancora piùper le persone più vulnerabili», ampliando così «la sfera rispetto alZan». L’ampliamento riguarderebbe «tutti i più deboli, dalla disabilità all’orientamento sessuale» e avrebbe l’obiettivo secondodi «dare un contributo tecnico importante nelle parti in cui il ddl Zan viene criticato non solo dallama anche da partesinistra e delle associazioni femministe». Ilto da...

giornaleradiofm : Omofobia:Mirabelli,Lega tiene in ostaggio commissione Senato: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'Quante parti in commedia pen… - Dadazyb : RT @Agenzia_Ansa: Omofobia, Ostellari: 'E' pronto un testo della Lega che mira a tutelare tutte le persone più vulnerabili, ampliando la sf… - PaoloBersani : @Agenzia_Ansa @noneladurso @mediasettgcom24 @rainews @skytg24 @staseraitalia @oidonna @nonelarena @tg2rai… - Agenzia_Ansa : Omofobia, Ostellari: 'E' pronto un testo della Lega che mira a tutelare tutte le persone più vulnerabili, ampliando… - giornaleradiofm : Omofobia:Ostellari,pronto testo Lega, tutele più ampie: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'E' pronto un testo della Lega che… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Ostellari

"Quante parti in commedia pensa di poter fare? Presidente di commissione, relatore di un ddl che non condivide ed ora presentatore di un ddl della lega in contrapposizione al ddl Zan che, immagino cercherà di chiedere di incardinare con ..."Il leghistada tempo sta osteggiando - spiega Zan - il disegno di legge sui crimini d'...queste battutine ricordano la commedia degli anni 70 dove si usavano termini che rivelavano...Come noto al concerto del primo maggio Fedez ha accusato il Senatore Andrea Ostellari di omofobia perchè bloccherebbe l'approvazione del ddl Zan.ROMA, 03 MAG - "Quante parti in commedia pensa di poter fare Ostellari? Presidente di commissione, relatore di un ddl che non condivide ed ora presentatore di un ddl della lega in contrapposizione al ...