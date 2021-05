Omofobia: Mirabelli, 'altro che dialogo, Lega tiene in ostaggio Senato su ddl Zan' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Quante parti in commedia pensa di poter fare Ostellari? Presidente di commissione, relatore di un ddl che non condivide ed ora presentatore di un ddl della Lega in contrapposizione al ddl Zan che, immagino cercherà di chiedere di incardinare con gli altri costringendo a bloccare nell'attesa il percorso dei ddl già calendarizzati". Così il vice presidente dei Senatori del Pd Franco Mirabelli. "Siamo ormai in una situazione mai vista in cui il presidente anziché essere garante e accettare il voto espresso settimana scorsa vuole comunque impedire la discussione del ddl Zan. altro che voglia di confrontarsi, la Lega ha preso in ostaggio la commissione Giustizia del Senato e ciò è inaccettabile”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Quante parti in commedia pensa di poter fare Ostellari? Presidente di commissione, relatore di un ddl che non condivide ed ora presentatore di un ddl dellain contrapposizione al ddl Zan che, immagino cercherà di chiedere di incardinare con gli altri costringendo a bloccare nell'attesa il percorso dei ddl già calendarizzati". Così il vice presidente deiri del Pd Franco. "Siamo ormai in una situazione mai vista in cui il presidente anziché essere garante e accettare il voto espresso settimana scorsa vuole comunque impedire la discussione del ddl Zan.che voglia di confrontarsi, laha preso inla commissione Giustizia dele ciò è inaccettabile”.

