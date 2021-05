Olimpiadi Tokyo 2020, polemica tra organizzatori e medici: “C’è rischio salute, perché organizzarle?” (Di lunedì 3 maggio 2021) Scoppia la polemica in Giappone tra gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i medici nipponici. Il comitato aveva richiesto un numero maggiore di infermieri, circa 500, per far fronte a tutte le necessità in vista per i Giochi, ma la federazione giapponese dei sindacati dei lavori medici, per bocca del segretario Morita, è stato fatto notare che l’attenzione del Paese andrebbe spostata sulla pandemia di Covid-19 e non sulla rassegna a cinque cerchi: “Dobbiamo fermare definitivamente la proposta di inviare come volontari olimpici quelle infermiere incaricate di proteggerci dalla pandemia di coronavirus. Sono estremamente infuriato dall’insistenza di organizzare le Olimpiadi nonostante il rischio per la salute ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Scoppia lain Giappone tra glidelledie inipponici. Il comitato aveva richiesto un numero maggiore di infermieri, circa 500, per far fronte a tutte le necessità in vista per i Giochi, ma la federazione giapponese dei sindacati dei lavori, per bocca del segretario Morita, è stato fatto notare che l’attenzione del Paese andrebbe spostata sulla pandemia di Covid-19 e non sulla rassegna a cinque cerchi: “Dobbiamo fermare definitivamente la proposta di inviare come volontari olimpici quelle infermiere incaricate di proteggerci dalla pandemia di coronavirus. Sono estremamente infuriato dall’insistenza di organizzare lenonostante ilper la...

